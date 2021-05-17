Любимов подписал новый контракт с «Ак Барсом» на один сезон
Нападающий «Ак Барса» Роман Любимов подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает в своём «инстаграме» казанский клуб, 28-летний хоккеист заключил соглашение сроком на один сезон.
Пост доступен в инстаграм-аккаунте ХК «Ак Барс».
Роман Любимов начал свою профессиональную карьеру в ЦСКА. В 2016 году он перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». Проведя за команду 47 матчей, спустя сезон он вернулся в «армейский» клуб. Снова покинув клуб в 2018 году, нападающий выступал за магнитогорский «Металлург» и московский «Спартак», за который провёл 25 встреч в сезоне-2020/2021.
В конце 2020 года Любимов стал игроком «Ак Барса» и провёл за клуб 9 матчей в регулярном чемпионате, набрав 2 очка (0+2), и ни разу не сыграв в плей-офф.
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