Главный тренер «Северстали» Разин прокомментировал слухи о переходе Кагарлицкого

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин прокомментировал появившиеся слухи о переходе в клуб бывшего нападающего «Динамо» Дмитрия Кагарлицкого.



«Информация не соответствует действительности. Мы предлагали Дмитрию вернуться в прошлом году. В этом же никаких переговоров не было.



Мы не может предложить Кагарлицкому хоть что-то», — написал Разин на своей странице в «инстаграме».



Напомним, Дмитрий Кагарлицкий выступал в составе «Северстали» с 2014 по 2018 годы. Он является уроженцем Череповца и воспитанником клуба. Ранее стало известно о том, что бывший клуб 31-летнего форварда — «Динамо», не продлило соглашение с хоккеистом по личному решению главного тренера клуба Алексея Кудашова.

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