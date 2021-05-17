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ЦСКА расторг контракт с Телегиным

ЦСКА расторг контракт с Телегиным
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА объявил о том, что расторг контракт с 29-летним нападающим Иваном Телегиным.

Об этом сообщает официальный новостной аккаунт пресс-службы КХЛ в «твиттере». Хоккеист выступал в составе армейской команды с 2014 года, выиграв вместе с ней Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019.

Телегин является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В 2009 году он отправился в систему юниорских лиг Северной Америки. На драфте НХЛ 2010 года был выбран клубом «Атланта Трэшерз» под 101-м номером, но не сыграл за команду ни одного матча, выступая за клубы ОХЛ и АХЛ.

В 2014 году нападающий перешёл в московский ЦСКА, проведя за команду семь сезонов в КХЛ. В 2018 году Телегин стал чемпионом Олимпийских игр.

В сезоне-2020/2021 Телегин провёл за армейцев 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков (6+6). В плей-офф форвард сыграл в 22 матчах, забив две шайбы и отдав две голевые передачи.

Телегин продолжит карьеру в «Авангарде»
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