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Кого из российских игроков НХЛ вы больше всего ждёте в усиление сборной на ЧМ-2021?

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кого из российских игроков НХЛ вы больше всего ждёте в усиление сборной на ЧМ-2021?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

С 21 мая по 6 июня в Латвии состоится чемпионат мира по хоккею 2021 года.

В составе сборной России заявлено 26 игроков из 28 — остались места для нападающего и вратаря. Тем временем в НХЛ начался плей-офф с участием российских хоккеистов. В первом раунде Кубок Стэнли встречаются следующие пары:

«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс».
«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинс».
«Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз».
«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс».
«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс».
«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».

«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе «Кого из российских игроков НХЛ вы больше всего ждёте в усиление сборной на ЧМ-2021?»

Пройти опрос можно на Quiz.

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