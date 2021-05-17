Кого из российских игроков НХЛ вы больше всего ждёте в усиление сборной на ЧМ-2021?

С 21 мая по 6 июня в Латвии состоится чемпионат мира по хоккею 2021 года.



В составе сборной России заявлено 26 игроков из 28 — остались места для нападающего и вратаря. Тем временем в НХЛ начался плей-офф с участием российских хоккеистов. В первом раунде Кубок Стэнли встречаются следующие пары:



«Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

«Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинс».

«Каролина Харрикейнз» — «Нэшвилл Предаторз».

«Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс».

«Эдмонтон Ойлерз» — «Виннипег Джетс».

«Колорадо Эвеланш» — «Сент-Луис Блюз».

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд».



«Чемпионат» приглашает вас принять участие в опросе «Кого из российских игроков НХЛ вы больше всего ждёте в усиление сборной на ЧМ-2021?»

Пройти опрос можно на Quiz.