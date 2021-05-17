Николишин: Сорокин — вратарь мирового уровня. Вопрос времени, когда он станет номером один

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин рассказал о российских голкиперах, продолжающих борьбу за Кубок Стэнли.



«Почему о мало говорят об игре Сорокина? Потому что он не является первым вратарём, он бэкап Семёна Варламова. Но сложилась такая ситуация, что ему пришлось играть. То, что Илья — вратарь мирового уровня, он уже доказал. Это лишь вопрос времени, когда он станет первым номером. У меня не вызывает удивления, что он выиграл игру и сделал много сумасшедших сейвов, это для него норма.



Стоит ли ждать в сборной Бобровского или Василевского? Думаю, им не надо никуда ехать. У них был очень длинный непростой сезон. Сейчас они бьются в плей-офф, не думают о сборной и правильно делают. Для них главное сконцентрироваться на команде. Когда сезон закончится, можно будет говорить о сборной, а пока нужно сфокусироваться на следующей игре», — сообщил Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

39 сейвов в матче Кубка Стэнли позволили Сорокину покорить рекорд «Айлендерс» 1985 года