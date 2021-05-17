Николишин: возвращение Кучерова не стало сенсацией. Он всё-таки становился MVP

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился своим мнением об игре российских нападающих – Кирилла Капризова и Никиты Кучерова.



«Близок ли Капризов к первому голу в плей-офф? Дело не в его голах, а в том, пройдёт ли дальше команда. «Вегас» — мобильная, мощная, рослая команда, и пробиваться через её оборону с хорошим вратарём очень сложно. У Кирилла была пара хороших созданных моментов, а острый нападающий оценивается именно по их количеству. Голы никуда не денутся, они придут. Так уж в хоккее повелось. Если создавать моменты, то будут и голы. Кирилл сыграл очень здорово, но главное, что команда выиграла.



Ожидалось ли такое яркое возвращение Кучерова? Никита всё-таки становился MVP и лучшим бомбардиром, он всегда славился этим. Все три очка он набрал в большинстве, а его розыгрыш идёт не через Хедмана, как многие думают, а через Стэмкоса. Никита встал на своё место.



Я бы отметил не только его голы, он сделал шикарную передачу на Пойнта. Он уже достаточно давно реабилитируется, катается с командой. Не было игровой практики, но она случилась. Не могу сказать, что его возвращение стало сенсацией, это нормальное явление для лидера команды, тем более в таком возрасте», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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