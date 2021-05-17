Главный тренер сборной Великобритании отказался от работы на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Великобритании Питер Расселл покидает свой пост за четыре дня до начала чемпионата мира по хоккею в Латвии.
«Моя семья очень поддерживала меня на протяжении всей карьеры, но девять месяцев — это долгое время вдали от жены и дочери. Я приехал домой и, просто проведя время с дочерью, понял, что мне будет трудно уехать снова. Я пропустил операцию дочери и болезнь жены, а они всегда поддерживали меня, и я почувствовал, что на этот раз будет правильно остаться с ними.
Сборная Великобритании очень многое значит для меня, принять это решение было нелегко. Мы проделали невероятный путь. Адам и Кори — лучшие тренеры, и я уверен, что они справятся. Но если я им понадоблюсь, то всегда буду рядом», — приводит слова Расселла сайт Федерации хоккея Великобритании.
На турнире командой будут руководить тренеры Адам Киф и Кори Нилсон.
Расселл совмещал пост тренера национальной сборной вместе с работой в клубе «Фрайбург», выступающем в немецкой Оберлиге.
Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге. Сборная Великобритании сыграет в группе А вместе с командами России, Словакии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Швейцарии.
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