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Главный тренер сборной Великобритании отказался от работы на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер сборной Великобритании отказался от работы на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер сборной Великобритании Питер Расселл покидает свой пост за четыре дня до начала чемпионата мира по хоккею в Латвии.

«Моя семья очень поддерживала меня на протяжении всей карьеры, но девять месяцев — это долгое время вдали от жены и дочери. Я приехал домой и, просто проведя время с дочерью, понял, что мне будет трудно уехать снова. Я пропустил операцию дочери и болезнь жены, а они всегда поддерживали меня, и я почувствовал, что на этот раз будет правильно остаться с ними.

Сборная Великобритании очень многое значит для меня, принять это решение было нелегко. Мы проделали невероятный путь. Адам и Кори — лучшие тренеры, и я уверен, что они справятся. Но если я им понадоблюсь, то всегда буду рядом», — приводит слова Расселла сайт Федерации хоккея Великобритании.

На турнире командой будут руководить тренеры Адам Киф и Кори Нилсон.

Расселл совмещал пост тренера национальной сборной вместе с работой в клубе «Фрайбург», выступающем в немецкой Оберлиге.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдёт с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге. Сборная Великобритании сыграет в группе А вместе с командами России, Словакии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Швейцарии.

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