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В сборной Италии по хоккею выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В сборной Италии по хоккею выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Перед началом чемпионата мира по хоккею в Латвии у сборной Италии было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.

Игроков разделили на две группы: те, кто точно не отправятся на чемпионат мира, и те, кто в случае отрицательного теста ещё смогут прилететь в Ригу. На данный момент во вторую группу входят следующие хоккеисты: вратарь Джейк Смит, защитники Томас Ларкин, Энрико Мильоранчи и Алекс Тривеллато, а также нападающий Маркус Гандер.

В Ригу не поедет главный тренер сборной Грег Айрленд, который будет консультировать команду в дистанционном режиме, сообщает LSM.

Команда Италии не намерена сниматься с турнира, в сборную могут быть привлечены молодые хоккеисты.

В первом матче на турнире итальянская сборная должна сыграть с командой Германии 21 мая.

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