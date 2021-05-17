В сборной Италии по хоккею выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.

Перед началом чемпионата мира по хоккею в Латвии у сборной Италии было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.



Игроков разделили на две группы: те, кто точно не отправятся на чемпионат мира, и те, кто в случае отрицательного теста ещё смогут прилететь в Ригу. На данный момент во вторую группу входят следующие хоккеисты: вратарь Джейк Смит, защитники Томас Ларкин, Энрико Мильоранчи и Алекс Тривеллато, а также нападающий Маркус Гандер.



В Ригу не поедет главный тренер сборной Грег Айрленд, который будет консультировать команду в дистанционном режиме, сообщает LSM.



Команда Италии не намерена сниматься с турнира, в сборную могут быть привлечены молодые хоккеисты.



В первом матче на турнире итальянская сборная должна сыграть с командой Германии 21 мая.

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