В сборной Италии по хоккею выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.

Перед началом чемпионата мира по хоккею в Латвии у сборной Италии было выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом.
Игроков разделили на две группы: те, кто точно не отправятся на чемпионат мира, и те, кто в случае отрицательного теста ещё смогут прилететь в Ригу. На данный момент во вторую группу входят следующие хоккеисты: вратарь Джейк Смит, защитники Томас Ларкин, Энрико Мильоранчи и Алекс Тривеллато, а также нападающий Маркус Гандер.
В Ригу не поедет главный тренер сборной Грег Айрленд, который будет консультировать команду в дистанционном режиме, сообщает LSM.
Команда Италии не намерена сниматься с турнира, в сборную могут быть привлечены молодые хоккеисты.
В первом матче на турнире итальянская сборная должна сыграть с командой Германии 21 мая.
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