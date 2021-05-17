Канадский голкипер Паскуале продлил контракт с «Локомотивом»

Канадский вратарь Эдди Паскуале продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве».
Как сообщает в своём «инстаграме» агентство PlayersAgent, 30-летний хоккеист подписал соглашение с железнодорожниками сроком на два сезона.
Паскуале в сезоне-2020/2021 сыграл 41 матч за «Локомотив» в регулярном чемпионате и провёл пять «сухих» матчей. В плей-офф канадец принял участие в 11 встречах, оставив ворота в неприкосновенности четыре раза.
В сезоне-2019/2020 Паскуале выступал в составе другого клуба КХЛ – «Барыса». В сезоне-2018/2019 он провёл три матча в воротах команды НХЛ – «Тампа-Бэй Лайтнинг». До этого канадец выступал в основном в клубах ОХЛ и АХЛ.
В 2009 году Паскуале был выбран на драфте НХЛ в качестве 117-го пика в состав команды «Атланты Трэшерз».
- 17 мая 2021
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