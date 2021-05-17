Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Канадский голкипер Паскуале продлил контракт с «Локомотивом»

Канадский голкипер Паскуале продлил контракт с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

Канадский вратарь Эдди Паскуале продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве».

Как сообщает в своём «инстаграме» агентство PlayersAgent, 30-летний хоккеист подписал соглашение с железнодорожниками сроком на два сезона.

Паскуале в сезоне-2020/2021 сыграл 41 матч за «Локомотив» в регулярном чемпионате и провёл пять «сухих» матчей. В плей-офф канадец принял участие в 11 встречах, оставив ворота в неприкосновенности четыре раза.

В сезоне-2019/2020 Паскуале выступал в составе другого клуба КХЛ – «Барыса». В сезоне-2018/2019 он провёл три матча в воротах команды НХЛ – «Тампа-Бэй Лайтнинг». До этого канадец выступал в основном в клубах ОХЛ и АХЛ.

В 2009 году Паскуале был выбран на драфте НХЛ в качестве 117-го пика в состав команды «Атланты Трэшерз».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021