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Даниэль Заар продолжит карьеру в КХЛ

Даниэль Заар продолжит карьеру в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Шведский форвард клуба «Рёгле» Даниэль Заар воспользовался пунктом в своем контракте и и продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

В текущем сезоне Шведской лиги нападающий провёл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 50 очков: забросил 18 шайб и отдал 32 результативные передачи. В плей-офф хоккеист сыграл 11 встреч и отметился восемью баллами: забросил четыре шайбы и отдал столько же передач.

По итогам регулярного чемпионата «Рёгле» с 92 очками занял второе место в турнирной таблице, уступив четыре очка «Векшё». В финале плей-офф «Рёгле» уступил «Векшё» со счётом 1-4 в серии.

Напомним, победителем сезона-2020/2021 КХЛ стал омский «Авангард», обыгравший в финальной серии ЦСКА со счётом 4-2.

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