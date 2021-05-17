Чешский журналист: когда Овечкин ударил Крейчи, наши СМИ вспоминали его хит на Ягре

Обозреватель Denik Sport Павел Барта поделился мнением, что русские игроки в плей-офф НХЛ второй день подряд проводят силовые приёмы на чехах, в частности, Александр Овечкин провёл силовой приём против Давида Крейчи в матче «Вашингтона» с «Бостоном».
«Сегодня спрашивали об этом Зогорну, потому что в последнем матче Евротура с Россией были стычки. Он сказал, что так случается, и, если кто-то хочет с тобой подраться, нельзя просто стоять и смотреть. Игроки не воспринимают это как месть, они хотят играть, а дальше что случится, то случится. Уверен, они способны дать сдачи.
Когда Овечкин применил силовой против Крейчи, в чешских СМИ вспоминали о его хите на Ягре на Олимпиаде. Но никто не реагировал слишком остро. Это хоккейная ситуация, сейчас он сшиб Крейчи, мог и другого игрока. Мы всё равно воспринимаем Овечкина не как любителя силовых, а как суперзвезду и снайпера», – сказал Барта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 17 мая 2021
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