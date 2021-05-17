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Иван Телегин обратился к ЦСКА и болельщикам

Иван Телегин обратился к ЦСКА и болельщикам
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Иван Телегин обратился в «Инстаграме» к ЦСКА и болельщикам после того, как покинул клуб.

«Дорогой клуб ЦСКА, коллеги, вся команда, и, конечно же, болельщики!
Хотел бы всех поблагодарить за 7 замечательных лет моей жизни, проведённых вместе!
За 7 лет в клубе я получил большой опыт, были взлёты и падения, поражения и победы, и всё это мы прошли вместе с вами бок о бок!
ЦСКА дал мне очень много, и за всё это я благодарен и говорю спасибо!
Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что всё что ни делается – к лучшему! Как говорил Иоанн Златоуст «Слава богу за всё», – написал Телегин в «Инстаграме».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард пополнит состав омского «Авангарда». Напомним, по итогам сезона 2020/2021 «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА со счётом 4-2.

Телегин продолжит карьеру в «Авангарде»
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