Иван Телегин обратился к ЦСКА и болельщикам

Нападающий Иван Телегин обратился в «Инстаграме» к ЦСКА и болельщикам после того, как покинул клуб.
«Дорогой клуб ЦСКА, коллеги, вся команда, и, конечно же, болельщики!
Хотел бы всех поблагодарить за 7 замечательных лет моей жизни, проведённых вместе!
За 7 лет в клубе я получил большой опыт, были взлёты и падения, поражения и победы, и всё это мы прошли вместе с вами бок о бок!
ЦСКА дал мне очень много, и за всё это я благодарен и говорю спасибо!
Сегодня было подписано соглашение о расторжении контракта, и я действительно верю, что всё что ни делается – к лучшему! Как говорил Иоанн Златоуст «Слава богу за всё», – написал Телегин в «Инстаграме».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард пополнит состав омского «Авангарда». Напомним, по итогам сезона 2020/2021 «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА со счётом 4-2.
- 17 мая 2021
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