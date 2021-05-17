Шарангович: главный тренер «Нью-Джерси» видит меня в команде, но речь о контракте не идёт

Нападающий сборной Беларуси и «Нью-Джерси Девилз» Егор Шарангович поделился мнением о первом сезоне в НХЛ.



«Результаты, конечно, хорошие, но хотелось лучше. Объясню тем, что у меня была отличная летняя предсезонка с «Динамо», тренеры составили очень хорошую программу. Сезон для меня получился «два в одном»: играл и в КХЛ, и в НХЛ. Поэтому был в хорошей физической форме. Плюс свою роль сыграла приостановка сезона АХЛ из-за коронавируса – я выступал в «Динамо» до начала регулярки в НХЛ. Считаю это большим плюсом: получил много игровой практики, доверия от тренерского штаба. Спасибо «Динамо» и руководству. Когда я поехал в лагерь «Нью-Джерси», был готов физически и был на ходу – в КХЛ получился неплохой отрезок. За счёт этого и за счёт работы, конечно, удалось провести хороший сезон в НХЛ.



Считаю, сезон начали хорошо. Но коронавирус нас чуть подкосил: когда все команды играли, мы сидели на карантине без тренировок. После ковида нам было тяжело вернуться в ту колею. Где-то игрокам не хватило уверенности в своих силах. Состав в этом году был очень молодой. Считаю, если в следующем сезоне будем верить друг в друга и лучше поработаем летом, все получится. Самое главное – выполнять тренерскую установку. Когда мы это делаем, игры получаются очень хорошими вне зависимости от соперника, будь то «Бостон», «Питтсбург» или «Баффало». Как только перестаём выполнять тренерскую установку, нас наказывают.



Будущее? У нас было интервью с генеральным менеджером и главным тренером – такое в Америке происходит после окончания сезона. Вроде, главный тренер видит меня в команде. Как и генеральный менеджер, с ним также общался. Но речи о контракте пока не идёт, этим будет заниматься мой агент Дэн Мильштейн», – цитирует Шаранговича официальный сайт ФХБ.

Егор Шарангович присоединился к сборной Беларуси