Кузнецов и Самсонов приняли участие в утренней тренировке «Вашингтона»
Нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов приняли участие в утренней тренировке «Вашингтон Кэпиталз». Первый матч серии плей-офф с «Бостоном» оба хоккеиста пропустили из-за ковид-протокола. Капитан Александр Овечкин тренировался в первом звене, сообщает журналист Том Гулитти.
Звенья «Кэпиталз» на утренней тренировке:
Нападающие:
Овечкин – Бекстрём – Манта;
Шири – Эллер – Раффль;
Спронг – Оши – Уилсон;
Хагелин – Дауд – Хэтэуэй.
Защитники:
Орлов – Карлсон;
Диллон – Шульц;
Хара – Дженсен.
Вратари: Андерсен, Самсонов, Копли.
Дополнительные игроки: Кузнецов, Карр, Фегервары.
Напомним, в первом матче плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» после овертайма со счётом 3:2. Следующая встреча состоится 18 мая в 2:30 мск.
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