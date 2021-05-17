Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузнецов и Самсонов приняли участие в утренней тренировке «Вашингтона»

Кузнецов и Самсонов приняли участие в утренней тренировке «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов приняли участие в утренней тренировке «Вашингтон Кэпиталз». Первый матч серии плей-офф с «Бостоном» оба хоккеиста пропустили из-за ковид-протокола. Капитан Александр Овечкин тренировался в первом звене, сообщает журналист Том Гулитти.

Звенья «Кэпиталз» на утренней тренировке:

Нападающие:
Овечкин – Бекстрём – Манта;
Шири – Эллер – Раффль;
Спронг – Оши – Уилсон;
Хагелин – Дауд – Хэтэуэй.

Защитники:
Орлов – Карлсон;
Диллон – Шульц;
Хара – Дженсен.

Вратари: Андерсен, Самсонов, Копли.

Дополнительные игроки: Кузнецов, Карр, Фегервары.

Напомним, в первом матче плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» после овертайма со счётом 3:2. Следующая встреча состоится 18 мая в 2:30 мск.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021