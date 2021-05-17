Кузнецов и Самсонов приняли участие в утренней тренировке «Вашингтона»

Нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов приняли участие в утренней тренировке «Вашингтон Кэпиталз». Первый матч серии плей-офф с «Бостоном» оба хоккеиста пропустили из-за ковид-протокола. Капитан Александр Овечкин тренировался в первом звене, сообщает журналист Том Гулитти.



Звенья «Кэпиталз» на утренней тренировке:



Нападающие:

Овечкин – Бекстрём – Манта;

Шири – Эллер – Раффль;

Спронг – Оши – Уилсон;

Хагелин – Дауд – Хэтэуэй.



Защитники:

Орлов – Карлсон;

Диллон – Шульц;

Хара – Дженсен.



Вратари: Андерсен, Самсонов, Копли.



Дополнительные игроки: Кузнецов, Карр, Фегервары.



Напомним, в первом матче плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» после овертайма со счётом 3:2. Следующая встреча состоится 18 мая в 2:30 мск.