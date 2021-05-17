Шварц покинул «Торпедо» и продолжит карьеру в Германии

Нападающий Джордан Шварц покинул нижегородское «Торпедо». Хоккеист отправится выступать в Германию в «Адлер Мангейм».

По информации источника, контракт с форвардом будет подписан на два сезона.

«После большого опыта в КХЛ я хотел снова испытать что-то новое, сыграть за другой клуб в Европе. С самого начала беседы с орлами они были очень уважительными и благодарными, философия клуба убедила меня и соответствует моим идеям. Я хочу быть успешным и завоёвывать титулы», – цитирует Шварца Penny-del.

Напомним, хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге один сезон. Провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В плей-офф у нападающего ноль очков в двух играх.

По итогам регулярного чемпионата «Торпедо» заняло восьмое место в таблице Восточной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило «Ак Барсу» 0-4.