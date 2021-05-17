Шварц покинул «Торпедо» и продолжит карьеру в Германии

Нападающий Джордан Шварц покинул нижегородское «Торпедо». Хоккеист отправится выступать в Германию в «Адлер Мангейм».
По информации источника, контракт с форвардом будет подписан на два сезона.
«После большого опыта в КХЛ я хотел снова испытать что-то новое, сыграть за другой клуб в Европе. С самого начала беседы с орлами они были очень уважительными и благодарными, философия клуба убедила меня и соответствует моим идеям. Я хочу быть успешным и завоёвывать титулы», – цитирует Шварца Penny-del.
Напомним, хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге один сезон. Провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 27 очков: забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач. В плей-офф у нападающего ноль очков в двух играх.
По итогам регулярного чемпионата «Торпедо» заняло восьмое место в таблице Восточной конференции и вышло в плей-офф, где в первом раунде уступило «Ак Барсу» 0-4.
- 17 мая 2021
-
19:40
-
19:34
-
19:23
-
19:01
-
18:45
-
18:32
-
18:21
-
18:00
-
17:34
-
17:00
-
16:51
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:55
-
15:42
-
15:27
-
15:21
-
15:16
-
14:50
-
14:35
-
14:16
-
14:00
-
13:51
-
13:36
-
13:24
-
13:19
-
12:16
-
11:56
-
11:38
-
11:27
-
11:15
-
11:12
-
10:45
-
10:45