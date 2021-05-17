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Оши — о Самсонове и Кузнецове: эти ребята — большая часть команды, мы нуждаемся в них

Оши — о Самсонове и Кузнецове: эти ребята — большая часть команды, мы нуждаемся в них
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал возвращение форварда Евгения Кузнецова и голкипера Ильи Самсонова к тренировочному процессу.

«Это вызвало у меня широкую улыбку. Я так счастлив. Эти ребята – большая часть команды, и мы хотим, чтобы они вернулись, мы нуждаемся в них. Приятно видеть их снова на катке, их улыбки. Они много работают, готовятся вернуться», – цитирует Оши Тарик Эль-Башир.

Напомним, первую встречу плей-офф против «Бостон Брюинз» оба россиянина пропустили из-за ковид-протокола. В том матче «Кэпиталз» после овертайма одержал победу со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что хоккеисты принимали участие в утренней тренировке.

Вторая встреча первого раунда Кубка Стэнли состоится 18 мая в 2:30 мск.

Кузнецов и Самсонов приняли участие в утренней тренировке «Вашингтона»
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