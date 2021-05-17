Оши — о Самсонове и Кузнецове: эти ребята — большая часть команды, мы нуждаемся в них

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал возвращение форварда Евгения Кузнецова и голкипера Ильи Самсонова к тренировочному процессу.



«Это вызвало у меня широкую улыбку. Я так счастлив. Эти ребята – большая часть команды, и мы хотим, чтобы они вернулись, мы нуждаемся в них. Приятно видеть их снова на катке, их улыбки. Они много работают, готовятся вернуться», – цитирует Оши Тарик Эль-Башир.



Напомним, первую встречу плей-офф против «Бостон Брюинз» оба россиянина пропустили из-за ковид-протокола. В том матче «Кэпиталз» после овертайма одержал победу со счётом 3:2.



Ранее сообщалось, что хоккеисты принимали участие в утренней тренировке.



Вторая встреча первого раунда Кубка Стэнли состоится 18 мая в 2:30 мск.

Кузнецов и Самсонов приняли участие в утренней тренировке «Вашингтона»