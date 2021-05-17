Дэн Секстон вернулся в «Нефтехимик»

Американский нападающий Дэн Секстон подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком», сообщает официальный сайт клуба.



Хоккеист уже выступал за клуб с сезона-2013/2014 по чемпионат-2017/2018. Последние три сезона форвард провёл в «Автомобилисте».



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Секстон сыграл в 41 матче регулярного чемпионата и набрал 25 очков: забросил семь шайб и отдал 18 результативных передач.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата сезона-2020/2021 «Нефтехимик» занял 11 место в таблице Восточной конференции. «Автомобилист», за который выступал Секстон, завершил регулярку на седьмой строчке. В первом раунде Кубка Гагарина екатеринбуржцы уступили «Авангарду» в серии со счётом 1-4.

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