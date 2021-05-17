Форвард «Флориды» Беннетт дисквалифицирован на один матч за толчок Коулмана на борт

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт дисквалифицирован на один матч за толчок на борт хоккеиста «Тампы-Бэй Лайтнинг» Блэйка Коулмана, сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ в «Твиттере».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Беннетт провёл 38 матчей за «Калгари» в регулярном чемпионате и набрал в них 12 очков: забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач. Завершал регулярку Беннетт во «Флориде», за которую в 10 матчах регулярного сезона набрал 15 баллов (6+9).

В первом матче плей-офф «Флорида» уступила «Тампе» со счётом 4:5. Отметим, что в том матче впервые в сезоне сыграл российский нападающий Никита Кучеров, восстановившийся после травмы. Форвард набрал по итогам матча три очка: оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

Следующая встреча состоится 19 мая в 3:00 мск.