Ленар Мансуров подписал контракт с «Ак Барсом»

Нападающий «Нефтяника» Ленар Мансуров подписал контракт с казанским «Ак Барсом», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне форвард играл за «Нефтяник» в Высшей хоккейной лиге и провёл 42 матча в регулярном чемпионате, где набрал 11 очков: забросил девять шайб и отдал две результативные передачи. В плей-офф у Мансурова три очка (1+2) в восьми играх.

Ранее Мансуров не играл в КХЛ. Хоккеист выступал в ВХЛ за «Нефтяник», «Молот-Прикамье», «Ермак» и «Ижсталь».

В прошедшем сезоне ВХЛ «Нефтяник» занял второе место в регулярном чемпионате, а в плей-офф в четвертьфинале уступил петербургскому «Динамо» в семи матчах.

«Ак Барс» занял первое место в таблице Восточной конференции КХЛ, а в полуфинале Кубка Гагарина уступил будущему чемпиону «Авангарду».