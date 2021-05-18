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Овечкин вышел на чистое 3-е место по очкам среди левых форвардов за карьеру в плей-офф НХЛ

Овечкин вышел на чистое 3-е место по очкам среди левых форвардов за карьеру в плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит второй матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. За «Вашингтон» единственную на данный момент шайбу забросил Ти Джей Оши. Российский нападающий Александр Овечкин отметился результативной передачей. Для Овечкина набранное очко стало 133-м за карьеру в плей-офф НХЛ, Он вышел на чистое третье место в истории лиги среди левых нападающих по этому показателю. Россиянин обогнал финского форварда Эсы Тикканена (132 очка в 186 матчах).

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Рекорд в этой номинации принадлежит Брайану Проппу (148 баллов в 160 встречах), второе место занимает Брендан Шенахан (134 очка в 184 матчах).

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