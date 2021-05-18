Дмитрий Орлов набрал 20-е очко в карьере в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит второй матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:2. Российский защитник столичного куба Дмитрий Орлов в этой встрече отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал 20-е (2+18) очко в карьере в плей-офф НХЛ.
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Напомним, «Вашингтон» вышел в плей-офф со второго места на Востоке, уступив «Питтсбург Пингвинз» по дополнительным показателям. В первом раунде Кубка Стэнли «Кэпиталз» встречается с «Бостон Брюинз». Стартовая встреча команд завершилась победой столичной команды после овертайма — 3:2.
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