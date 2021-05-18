Маршан установил рекорд «Бостона», превзойдя достижение Орра 51-летней давности
Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3, счёт в серии сравнялся – 1:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан, отличившийся спустя 39 секунд после начала овертайма. Канадский форвард установил рекорд «Бостона», забив самый быстрый гол в истории клуба в овертайме в матчах плей-офф.
Прежнее достижение было установлено легендарным защитником «мишек» Бобби Орром, который в 1970 году отличился через 40 секунд после начала дополнительного периода в четвёртом матче финале Кубка Стэнли. Тот гол в ворота «Сент-Луис Блюз» принёс «Бостону» титул чемпиона НХЛ.
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