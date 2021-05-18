Александр Овечкин догнал Джо Торнтона по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3, счёт в серии сравнялся – 1-1.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин за 17.07 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Для Овечкина набранное очко стало 133-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на 41-е место в истории лиги по этому показателю, повторив результат форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона, при этом россиянин провёл на 41 матч меньше канадца (138 против 179).

Впереди Овечкина располагаются Брэндан Шэнахан и Ги Лефлёр, в активе которых по 140 очков. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382 балла.