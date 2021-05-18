Александр Овечкин догнал Джо Торнтона по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ
Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3, счёт в серии сравнялся – 1-1.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин за 17.07 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Для Овечкина набранное очко стало 133-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на 41-е место в истории лиги по этому показателю, повторив результат форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона, при этом россиянин провёл на 41 матч меньше канадца (138 против 179).
Впереди Овечкина располагаются Брэндан Шэнахан и Ги Лефлёр, в активе которых по 140 очков. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382 балла.
Овечкин вышел на чистое 3-е место по очкам среди левых форвардов за карьеру в плей-офф НХЛ
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