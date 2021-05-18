Судьбу 11 очных матчей кряду «Вашингтона» и «Бостона» в плей-офф решила одна шайба

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3, счёт в серии сравнялся – 1-1.

Для команд это 11-я очная встреча в плей-офф подряд, которая завершается с преимуществом в одну шайбу, что является самой продолжительной подобной серией игр в истории НХЛ.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан. За «Кэпиталз» голы забили Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2).

Российский форвард Александр Овечкин за 17.07 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов за 23.36 на льду отдал две голевые передачи, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».