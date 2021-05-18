Вратари «Колорадо» и «Сент-Луиса» едва не подрались после финальной сирены

В первом матче плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» дома обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейл Макар, Натан Маккиннон (2) и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 13.41 на площадке шесть раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».



За «Сент-Луис» единственный гол забил Джордан Кайру. Нападающий Иван Барбашёв за 15.12 на льду сделал голевую передачу и совершил один бросок, его показатель полезности составил «+1». Форвард Владимир Тарасенко за 16.21 один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-2».



После завершения матча голкиперы команд Джордан Биннингтон и Филипп Грубауэр едва не устроили драку, однако были прерваны арбитрами встречи.

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