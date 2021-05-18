Лавиолетт: «Вашингтону» есть над чем поработать

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о поражении своих подопечных во втором матче плей-офф Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
«Мы знали, что соперник захочет отыграться и сыграет агрессивнее в атаке, но мы сами стреляли себе в ногу недостаточной реализацией моментов. Так что перед отправлением в Бостон нам есть над чем поработать», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан.
За «Кэпиталз» голы забили Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2). Российский форвард Александр Овечкин за 17.07 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Защитник Дмитрий Орлов за 23.36 на льду отдал две голевые передачи, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».
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