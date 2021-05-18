Известный советский и российский хоккеист Игорь Кравчук стал директором по развитию молодёжного хоккея в Академии «Авангард», сообщает официальный сайт омского клуба.



«Кравчук – легендарный хоккеист. Он играл на самом высоком уровне и в нашей стране, и за океаном. Имеет опыт работы под руководством таких тренеров, как Виктор Тихонов и Майк Кинэн, а потому хорошо понимает, насколько в хоккее важны саморазвитие и целеустремлённость. Он отлично знаком с сильнейшими хоккейными школами мира — российской и североамериканской, владеет их внутренними методиками профессиональной подготовки игроков. Кроме этого, Кравчук успел поработать с молодежью и в юниорской сборной России, и в Северной Америке. Мы пригласили Игоря из Монреаля. Он прилетел и знакомился с нашей Академией и нашей организацией на протяжении нескольких месяцев, присутствовал на тренировках и матчах, следил за игроками, постоянно общался с тренерами. После чего мы еще раз встретились, поговорили и поняли, что можем быть полезны друг другу. Так что это не было спонтанное решение.



В «Авангарде» главной задачей Кравчука станет контроль за развитием молодых хоккеистов. Составление, корректировка и выполнение индивидуальных планов развития игроков, а также полный менеджмент всего процесса перемещения молодых хоккеистов внутри системы: из ЮХЛ в МХЛ и ВХЛ, а далее в основу главной команды — «Авангард».



Уверен, что под руководством такого опытного мастера как Игорь Кравчук, наши молодые воспитанники будут постоянно прогрессировать. Желаю ему удачи!», — прокомментировал назначение Кравчука председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов.

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