Назаров: после поражения России от Чехии было много истерики. Нужно успокоиться и работать

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением о поражении сборной России от национальной команды Чехии в финальном матче Чешских игр.
«Слишком много критики вылилось в адрес сборной России по хоккею. После поражения нашей сборной от Чехии было так много истерики, что я удивился. Это, по сути, всего лишь товарищеский матч, а Евротур россияне выиграли досрочно. Нужно успокоиться и работать, впереди чемпионат мира по хоккею. Всех болельщиков призываю объединиться и поддерживать национальную команду. Ей нужна именно поддержка, а не истерика. Конечно, планирую смотреть матчи нашей сборной и тщательно их изучать.
Сегодня, кстати, особенный день для отечественного хоккея. 80 лет исполнилось замечательному специалисту Виктору Михайловичу Перегудову. Человеку, воспитавшему Гончара, Чистова, Назарова, Мезина, Гелашвили, Кирилла Кольцова и других известных хоккеистов. Перегудов всегда делал акцент на человеческих качествах людей, находил к каждому свой подход. Это высший пилотаж тренерского искусства. Виктор Михайлович проводит хоккейные мастер-классы, в том числе и для губернатора Челябинской области. Надеюсь, что руководители региона представят к государственной награде этого великого тренера в честь его 80-летия за развитие хоккея и популяризацию спорта, а мы со своей стороны можем только об этом попросить», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Фото: Личный архив Андрея Назарова
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