Волков: Телегин идеально подходит для системы Хартли

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание двухлетнего контракта с 29-летним нападающим Иваном Телегиным.
«Мы уверены, что Иван перезагрузит свою карьеру и будет очень полезен в различных игровых ситуациях. Это габаритный, опытный игрок, который с успехом может играть у нас в любой из пятёрок. Способен оказывать давление на соперника и навязывать силовую борьбу. Специалист по игре в меньшинстве. Для системы Хартли Телегин подходит идеально», — приводит слова Волкова официальный сайт омской команды.
Ранее Телегин расторг контракт с московским ЦСКА. Хоккеист выступал в составе армейской команды с 2014 года, выиграв вместе с ней Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019.
В сезоне-2020/2021 Телегин провёл за ЦСКА 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 очков (6+6). В плей-офф 29-летний форвард сыграл в 22 матчах, забив две шайбы и отдав две голевые передачи.
Телегин является воспитанником новокузнецкого «Металлурга». В 2009 году он отправился в систему юниорских лиг Северной Америки. На драфте НХЛ 2010 года был выбран клубом «Атланта Трэшерз» под 101-м номером, но не провёл за команду ни одной игры, выступая за клубы ОХЛ и АХЛ.
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