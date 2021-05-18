Президент ЦСКА: задача на сезон не выполнена, «Авангард» оказался лучше в мелочах

Президент ЦСКА Игорь Есмантович признался, что команда не выполнила задачу на сезон Континентальной хоккейной лиги. Есмантович отметил, что задачей команды была победа в плей-офф Кубка Гагарина.
«Задача на сезон не выполнена. Сыграли в финале, но задачей было выиграть Кубок Гагарина. Сезон тяжёлый, пандемический. У ребят было много травм, были переломы у Сергеева, у Слепышева. Не играл два месяца Кемпе, подозревали надрыв сухожилий колена. Слава богу, что этого не произошло, но он долго лечился, и это повлияло на его игру. Все игры прошли достойно, все серии были великолепными. «Авангард» оказался чуть лучше в мелочах, поздравляю его с победой», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Обладателем Кубка Гагарина стал омский «Авангард», обыгравший ЦСКА в финале.
- 18 мая 2021
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