Никитин: ЦСКА был готов выиграть кубок, но мы недостаточно сцентрировались

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги сезона-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги.
«Задача была выиграть Кубок Гагарина. Не выиграли, результат отрицательный. Не смогли реализовать свой потенциал в полной мере. Могли выиграть, «Авангард» оказался сильнее. Горечь от сезона осталась. Были допущены тактические ошибки, в психологическом плане команда не совсем оказалась готова к финальной серии. Нужно разобраться и много сделать. Мы были готовы выиграть кубок, но недостаточно сцентрировались», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Напомним, победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
- 18 мая 2021
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