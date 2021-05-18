ЦСКА расстался со всеми легионерами, кроме защитника Дальбека

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что клуб расстался со всеми легионерами, кроме защитника Класа Дальбека.
«Мне не очень ясно понятие «кардинальные изменения в составе». У нас есть подписанные хоккеисты на длительный срок и есть ограниченно свободные агенты, с которыми мы ведём переговоры. Хотим сохранить того же Макса Шалунова. Что касается иностранцев, то мы расстались со всеми легионерами, кроме Дальбека», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что в минувшем сезоне за ЦСКА выступало шесть иностранных игроков — это вратарь Ларс Юханссон, защитники Клас Дальбек, Джон Гилмор и Мэт Робинсон, а также форварды Марио Кемпе и Брэндан Лайпсик, обменняный в начале межсезонья в магнитогорский «Металлург».
- 18 мая 2021
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