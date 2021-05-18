Есмантович: заработная плата Телегина не соответствовала его функциям

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил причину, по которой клуб расстался с нападающим Иваном Телегиным, который продолжит карьеру в омском «Авангарде».

«По Ивану Телегину очень хорошо сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. Ему действительно нужно перезагрузить карьеру, у него постоянно меняется семейное положение. И сейчас были сложности, чтобы он находился в ЦСКА. Иван практически в полном объёме справлялся со всеми обязанностями в ЦСКА, но его заработная плата в условиях жёсткого потолка зарплат сейчас не соответствовала нападающего, который выполняет его функции.

Мы очень благодарны Ивану за то, что он честно отработал свой контракт. Пожали с ним руки и расстались. Ему нужно заново перезагрузить свою карьеру», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.