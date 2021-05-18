Никитин: некорректно оценивать одну игру Федотова на Чешских играх

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал выступление новичка армейцев Ивана Федотова на Чешских играх.



«Благодарю Ивана Телегина за все эти годы, мы вместе прошли через многое. Желаю ему всего самого доброго. Сейчас преждевременно говорить, кто займёт его место, мы в процессе формирования команды. Будем искать игроков, кто может занять эту позицию.



Некорректно оценивать одну игру Вани Федотова на Чешских играх. Сезон в Челябинске про него говорит больше. Надеемся на его развитие. Ларс Юханссон играл здорово, поэтому Шарыченков не сыграл в плей-офф. Но Саня однозначно может занести себе в актив сезон. Он очень достойно играл, тащил команду на себе, но нужно развиваться дальше», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

На ЧМ у сборной России будет 16 дебютантов. Какой результат покажет этот состав? Они не могут не проявить себя здесь и сейчас. Разбираем состав национальной команды.