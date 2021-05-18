Президент ЦСКА прокомментировал возможное возвращение Григоренко и Нестерова в клуб

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал возможное возвращение Михаила Григоренко и Никиты Нестерова в клуб из НХЛ.



«По Григоренко и по Нестерову скажу вам таким образом: мы всегда видели позицию клуба по возвращению хоккеистов в свою страну. Тем более, что они прошли с нами и поражения, и победы. Этот вопрос открыт, но он преждевременный с точки зрения их юридического статуса.



Зыкова мы тянем в клуб, но он парень своеобразный со своей позицией, и он почему-то никак не решится вернуться в родной клуб. Он закрылся и видит свою карьеру в любом другом клубе», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.

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