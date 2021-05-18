Президент ЦСКА: хорошо, что мы убрали Толчинского. Теперь я точно в этом уверен

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб поступил правильно, избавившись от Сергея Толчинского.
«Вы знаете, я вам отвечу по Толчинскому таким образом. Наверное, жизнь показала, что мы правильно сделали, что его убрали из команды. Раз он в таком свете засветил своё хоккейное нутро, высказав определённые вещи в фарватер нашего клуба. Теперь-то я точно уверен, что мы всё сделали правильно, раз он такой по характеру.
Очень странно повели себя КХЛ и ФХР в отношении высказывания данного хоккеиста. Думаю, мы будем писать письма в определённые инстанции по вопросам этики. Такого не должно быть. Это плохой пример в рамках того, что он высказался в адрес нас. Ещё раз скажу – хорошо, что мы его убрали.
Возможно ли у Толчинского будущее в ЦСКА? Вы знаете, это интересный вопрос. Вопрос будущего. На этот вопрос очень сложно ответить, но я надеюсь, что будущего у него в ЦСКА нет. А как сложится дальше, посмотрим», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
После финала Толчинский нецензурно оскорбил свой бывший клуб — ЦСКА.
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