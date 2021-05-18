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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о перспективах своих помощников в клубе

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о перспективах своих помощников в клубе
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о перспективах своих помощников в клубе.

«Тренерский штаб? Состоится наблюдательный совет, посмотрим, что там решат. У меня нет претензий к моим коллегам, меня всё полностью устраивает. Думаю, они делают отличную работу, хочу их поблагодарить.

Продлили контракт с Максимом Соркиным. Он не просто лимитчик, он игрок основного состава, но надо дальше работать и расти. Есть Гуськов, Мингачёв, Полтапов, Макаров, ещё ребята, которых держим в поле зрения. Как будет ясность по сборам, будем корректировать состав. Станем привлекать молодых, как всегда это делаем. Задачи у ЦСКА всегда высокие, не так просто попадать в состав, но есть яркий пример Макса Соркина. Дверь для всех открыта, но требования, повторюсь, высокие», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Я тогда щегол был». 10 лет назад «Авангард» не разглядел в Никитине будущего топ-тренера
И уволил ни за что. А сейчас Игорь Валерьевич — главная помеха «ястребов» на пути к Кубку.
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