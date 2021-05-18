Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о перспективах своих помощников в клубе.

«Тренерский штаб? Состоится наблюдательный совет, посмотрим, что там решат. У меня нет претензий к моим коллегам, меня всё полностью устраивает. Думаю, они делают отличную работу, хочу их поблагодарить.



Продлили контракт с Максимом Соркиным. Он не просто лимитчик, он игрок основного состава, но надо дальше работать и расти. Есть Гуськов, Мингачёв, Полтапов, Макаров, ещё ребята, которых держим в поле зрения. Как будет ясность по сборам, будем корректировать состав. Станем привлекать молодых, как всегда это делаем. Задачи у ЦСКА всегда высокие, не так просто попадать в состав, но есть яркий пример Макса Соркина. Дверь для всех открыта, но требования, повторюсь, высокие», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.