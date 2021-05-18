Президент ЦСКА объяснил, почему клуб не заплатил налог на роскошь по итогам сезона-2019/20

Президент ЦСКА Игорь Есмантович объяснил, почему клуб не стал платить налог на роскошь по итогам сезона-2019/2020.

«Вопрос с налогом на роскошь – долгоиграющий. Кроме обязательств клуба перед лигой, которые они нам выставляют, ещё есть и обязательства лиги перед клубом, о которых Алексей Морозов, конечно же, не говорит. Но есть определённые обстоятельства, которые каждый год решаются на совете директоров. Клубы получают деньги за продажу прав и тому подобное. Тут обоюдная история о взаимных платежах. Пока позиция клуба выглядит таким образом, что мы пытаемся совместно с лигой решить этот вопрос. У нас идёт переговорный процесс», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.