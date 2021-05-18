«Ак Барс» расторг контракт с Фисенко

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Михаилом Фисенко, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Контракт Фисенко с клубом был рассчитан до 2022 года.
Фисенко подписал двухлетний контракт с казанским клубом в 2019 году. Его зарплата – 32 млн рублей за сезон. В минувшем сезоне нападающий провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (2+2) очка. В плей-офф на его счету была одна результативная передача в восьми играх.
Ранее в КХЛ он выступал за новокузнецкий «Металлург», «Амур», «Сибирь», «Адмирал» и «Авангард». Всего в лиге он сыграл 458 матчей и набрал 116 (47+69) очков.
Напомним, победителем сезона-2020/2021 стал омский «Авангард». По итогам регулярки омичи заняли второе место в таблице Восточной конференции, а в финальной серии Кубка Гагарина обыграли московский ЦСКА в шести матчах. Решающую шайбу забросил форвард Сергей Толчинский.
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