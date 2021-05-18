Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом чемпионата мира — 2021

Национальная сборная России вышла с карантина и провела первую тренировку на арене Олимпийского центра, где пройдут матчи чемпионата мира группы В.



Игроки занимались в следующих сочетаниях:



1 группа

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов — Окулов.

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.

Красные: Ожиганов – Дронов, Галимов – Морозов – Бурдасов.

Черные: Рафиков – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.



Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.



Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.