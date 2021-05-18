Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом чемпионата мира — 2021

Национальная сборная России вышла с карантина и провела первую тренировку на арене Олимпийского центра, где пройдут матчи чемпионата мира группы В.
Игроки занимались в следующих сочетаниях:
1 группа
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов — Окулов.
Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.
Красные: Ожиганов – Дронов, Галимов – Морозов – Бурдасов.
Черные: Рафиков – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.
Группа 2
Вратари: Бочаров, Федотов.
Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.
Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии.
Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.
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