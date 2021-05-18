Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом чемпионата мира — 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартом чемпионата мира — 2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Национальная сборная России вышла с карантина и провела первую тренировку на арене Олимпийского центра, где пройдут матчи чемпионата мира группы В.

Игроки занимались в следующих сочетаниях:

1 группа

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов — Окулов.

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.

Красные: Ожиганов – Дронов, Галимов – Морозов – Бурдасов.

Черные: Рафиков – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.

Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.

Календарь и состав групп ЧМ-2021
На ЧМ у сборной России будет 16 дебютантов. Какой результат покажет этот состав?
Они не могут не проявить себя здесь и сейчас. Разбираем состав национальной команды.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021