Гуськов: на данный момент МХЛ не рассматривает игры Запада с Востоком в регулярке

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов ответил на вопрос об играх между конференциями Запада и Востока.



«Пермь подала заявку на вступление в МХЛ в следующем сезоне. Пакет документов собран, находится на рассмотрении. По поводу игры Запада с Востоком – на данный момент структура чемпионата оптимальна. Надо учитывать разные факторы – логистику и бюджеты команд.



Этот вопрос постоянно находится в проработке, мы общаемся с клубами, но формулу на следующий сезон пока сказать не могу. Вариантов игры Запада с Востоком в регулярном чемпионате пока нет. У нас они играют в полуфинале, получилось дать двум конференциям возможность встретиться чуть раньше финала, как это принято в КХЛ. И если в этом году Запад в обоих полуфиналах выиграл – это не значит, что Восток слабее. Просто на данный момент «Локо» и «Динамо» сыграли лучше.



Никакой коррупции в Лиге не увидел, мы двигаемся в правильном направлении, внедряем соответствующие программы в клубы, которые играют в МХЛ. По этому сезону не было ни одного подозрительного матча», – цитирует Гуськова официальный сайт МХЛ.

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