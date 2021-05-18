Мейя подписал контракт с рижским «Динамо»
Латышский нападающий Гинтс Мейя подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Хоккеист ранее выступал за «Динамо» из Риги на протяжении 13 сезонов. Прошлый чемпионат он начал в Континентальной хоккейной лиге в составе рижан и провёл 11 матчей в регулярном сезоне, где отдал одну результативную передачу.
Завершал сезон форвард в австрийском клубе «Блэк Уингз Линц», за который сыграл в регулярном чемпионате один матч, а в плей-ауте 10 игр.
Всего нападающий набрал в Австрии четыре очка: забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.
Напомним, что прошлый сезон «Динамо» завершило на 11 месте в таблице Западной конференции, набрав 28 очков. По итогам чемпионата рижане не смогли выйти в плей-офф.
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