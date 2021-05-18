Олимпийский чемпион Кэри Прайс провёл матч в АХЛ. Его зарплата $ 10,5 млн

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс провёл первый матч в Американской хоккейной лиге, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Хоккеист приехал в фарм-клуб «Монреаля «Лаваль Рокет» набирать форму перед Кубком Стэнли после полученного сотрясения мозга, из-за которого не играл последний месяц. Помимо Прайса из главной команды приехал Брендан Галлахер, пропустивший последний 21 матч команды. По итогам матча Галлахер не набрал очков, заработал четыре минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности «-1».
В матче с «Торонто» голкипер пропустил две шайбы за пять минут, снёс соперника за воротами и был заменён после второго периода, когда его команда уступала в счёте 0:2. По ходу матча Прайс отразил 13 бросков из 15.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Прайс сыграл 25 матчей за «Монреаль» и оформил в них один шат-аут.
В первом раунде Кубка Стэнли «Монреаль» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». Стартовая встреча пройдёт 21 мая в 2:30 мск.
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