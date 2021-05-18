Генменеджер «Авангарда» Волков прокомментировал продление контракта с Чистяковым

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал продление контракта с защитником Семёном Чистяковым.

«Мы рады, что Семён Чистяков остался в нашей команде. На наш взгляд, гораздо правильнее завоёвать постоянное место в основе клуба КХЛ и уже затем ехать за мечтой за океан – так мечта станет только ближе. В чемпионском сезоне Семён заявил о себе еще на предсезонке, но затем, как и у всякого молодого хоккеиста, в его игре иногда присутствовала некоторая нестабильность. Всё это объяснимо, и тренерский штаб нашей команды постоянно работал с защитником. Как результат – в плей-офф Семен смотрелся гораздо увереннее. Помимо основных обязанностей, Чистяков обладает хорошими задатками атакующего защитника, и мы надеемся, что в новом сезоне он будет только прогрессировать», – цитирует Волкова официальный сайт «Авангарда».

Напомним, что хоккеист продлил контракт с клубом сроком на два сезона.