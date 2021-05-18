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Иван Косоренков подписал контракт с ЦСКА

Иван Косоренков подписал контракт с ЦСКА
Георгий Горностаев
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Нападающий Иван Косоренков подписал двухсторонний контракт с московским ЦСКА, дающий ему право выступать за фарм-клуб армейцев в Высшей хоккейной лиге – «Звезду». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиге.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за петербургскую «СКА-Неву», где провёл 38 матчей и набрал семь очков: забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

Ранее форвард пробовал свои силы в Американской хоккейной лиге, выступая за «Сан-Хосе Барракуда», а также в Хоккейной лиге восточного побережья за «Вустер Рейлерс» и «Орландо Солар Беарз».

В прошедшем сезоне ЦСКА занял первое место в таблице Западного дивизиона, а в плей-офф дошёл до финала, где уступил омскому «Авангарду» в шести матчах.

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