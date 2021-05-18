Тренер «Питтсбурга» – о поражении от «Айлендерс»: мы можем играть на другом уровне

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о своём обращении к команде после поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли.

«Мы думаем, что можем играть на другом уровне. Это было частью обсуждения. Мы должны убедиться, что мы повысили наш уровень интенсивности и срочности. Наше исполнение может улучшаться и улучшаться в определенных областях», – цитирует Салливана Pens Inside Scoop в «твиттере».

Напомним, что в первом матче серии «Питтсбург» уступил «Айлендерс» после овертайма со счётом 3:4. Следующая встреча команд состоится 19 мая в 2:30 мск.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Пингвинз» заняли первое место в таблице Восточного дивизиона, обойдя «Вашингтон Кэпиталз» по дополнительным показателям, «Айлендерс» вышли в плей-офф с четвёртого места.