Тренер «Питтсбурга» – о поражении от «Айлендерс»: мы можем играть на другом уровне

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о своём обращении к команде после поражения от «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче стартового раунда Кубка Стэнли.
«Мы думаем, что можем играть на другом уровне. Это было частью обсуждения. Мы должны убедиться, что мы повысили наш уровень интенсивности и срочности. Наше исполнение может улучшаться и улучшаться в определенных областях», – цитирует Салливана Pens Inside Scoop в «твиттере».
Напомним, что в первом матче серии «Питтсбург» уступил «Айлендерс» после овертайма со счётом 3:4. Следующая встреча команд состоится 19 мая в 2:30 мск.
Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Пингвинз» заняли первое место в таблице Восточного дивизиона, обойдя «Вашингтон Кэпиталз» по дополнительным показателям, «Айлендерс» вышли в плей-офф с четвёртого места.
- 18 мая 2021
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