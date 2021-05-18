Сергей Бобровский останется в запасе «Флориды» на второй матч серии с «Тампой»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский останется в запасе на второй матч серии первого раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает Грег Вышински в «твиттере».

По славам источника, главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль сообщил, что во второй встрече место в воротах займёт канадец Крис Дриджер.

Напомним, что в первом матче серии «Флорида» уступила «Тампе» со счётом 4:5. В том матче в составе «Лайтнинг» впервые в сезоне сыграл восстановившийся от травмы форвард Никита Кучеров. Нападающий набрал три очка: оформил дубль и отдал результативную передачу.

В стартовой встрече место в воротах «Пантерз» занимал Бобровский.

В текущем сезоне НХЛ Бобровский провёл 30 матчей в регулярном чемпионате, но ни разу не смог оформить шат-аут.