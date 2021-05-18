Кирилл Адамчук вернулся в «Ак Барс»

Защитник Кирилл Адамчук подписал однолетний контракт с казанским «Ак Барсом», сообщает официальный «твиттер» казанской команды. «Северсталь», за которую играл защитник в прошлом сезоне, получил денежную компенсацию.

Напомним, что в сезоне 2019/2020 Адамчук провёл за «Ак Барс» два матча в Континентальной хоккейной лиге, а большую часть времени выступал за фарм-клуб казанцев в Высшей хоккейной лиге – за «Барс».

В сезоне 2020/2021 защитник провёл 52 матча регулярного чемпионата за «Северсталь» и набрал в них 16 очков: забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В плей-офф игрок не набрал ни одного очка в пяти встречах.

В прошлом сезоне «Ак Барс» занял первое место в таблице Восточного дивизиона, а в полуфинале плей-офф уступил будущему победителю турнира омскому «Авангарду».