Микс Индрашис заключил однолетний контракт с «Витязем»

Нападающий Микс Индрашис, выступавший за рижское «Динамо», заключил контракт с «Витязем» сроком на один сезон, сообщает официальный сайт подольского клуба.

Перед началом прошлого сезона форвард вернулся в рижское «Динамо» из московского и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 39 очков: забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи.

Прошлый сезон КХЛ «Витязь» завершил на девятом месте в таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф. Рижское «Динамо» в той же конференции заняло последнее, 11 место.

Напомним, что утверждена структура проведения сезона-2021/2022 КХЛ. В регулярном чемпионате команды сыграют по 56 матчей – по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), ещё по дополнительному матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).