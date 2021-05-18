«Вашингтон» вызвал Александра Алексеева из фарм-клуба

«Вашингтон Кэпиталз» вызвал в основную команду российского защитника Александра Алексеева из фарм-клуба, сообщает Capitals PR в «твиттере».
Напомним, что россиянин начал сезон-2020/2021 в Континентальной хоккейной лиге в «Салавате Юлаеве», за который провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил восемь шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф хоккеист сыграл за уфимцев девять встреч, где отдал одну передачу.
В текущем сезоне Американской хоккейной лиги Алексеев выступает за «Херши Беарз», где в 12 матчах набрал девять очков: забросил две шайбы и отдал семь результативных передач.
Напомним, что «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф встречается с «Бостон Брюинз». После двух матчей счёт в серии равный – 1:1.
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